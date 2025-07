Entre les mauvaises odeurs, le nettoyage quotidien et les sacs à jeter, la gestion d’une litière peut vite devenir une corvée. Avec la Cura3, Amicura propose une solution radicalement plus simple et hygiénique. Cette litière intelligente se charge automatiquement du nettoyage, de l’emballage et du suivi santé de votre chat, tout en assurant une sécurité maximale grâce à ses capteurs certifiés TÜV Rheinland.

Pensée pour améliorer la vie des maîtres comme celle de leurs compagnons à quatre pattes, elle intègre un système d’auto-scellage des déchets, une surveillance à distance via une application dédiée, et un triple dispositif anti-odeurs. Grâce à son approche connectée et son design étudié, la Cura3 s’impose comme une référence sur le marché des accessoires pour chats. Et pendant le Prime Day Amazon, elle est proposée à 449 € au lieu de 499,99 €, avec le code CLUBIC310.