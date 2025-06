Avec la possibilité de connecter jusqu'à 3 appareils simultanément, ici des ordinateurs sous Windows, CCleaner Professional Plus vous permet, ainsi qu'à vos proches par exemple, de nettoyer en profondeur votre appareil.

Ainsi, avec la fonctionnalité Bilan de Santé, vous pouvez, en quelques minutes après avoir téléchargé l'application CCleaner Pro Plus, en savoir plus sur l'état de votre ordinateur.

CCleaner ne se contente pas d'émettre des recommandations, et vous propose des solutions concrètes pour libérer de l'espace disque, modifier des paramètres réduisant la réactivité de votre machine, ou encore, par exemple, optimiser le temps de démarrage.

CCleaner vous permet aussi de garder votre ordinateur et ses logiciels à jour, en vous proposant les mises à niveau dès qu'elles sont disponibles. Vous optimisez non seulement son bon fonctionnement, mais en plus, vous restez au top en termes de cybersécurité.

Avec sa fonctionnalité de Protection de la Confidentialité, CCleaner Pro Plus traque les traqueurs en ligne depuis votre navigateur Web. Le Nettoyage Intelligent permet, de son côté, d'éliminer votre activité de l'historique de navigation.

Des outils encore plus avancés, comme Recuva Pro, sont aussi compris dans votre abonnement CCleaner Professional Plus. Avec Recuva Pro, vous pouvez, notamment, récupérer des fichiers supprimés dans votre ordinateur, rechercher des fichiers cachés et les éliminer au besoin, ou encore, supprimer définitivement un élément en toute sécurité.