Avec son châssis fin et élégant, sa charnière rotative à 360° et son autonomie longue durée, le Galaxy Book5 360 a tout pour séduire les utilisateurs nomades en quête de performance et de confort. Que vous travailliez en déplacement, suiviez des cours à distance ou souhaitiez simplement profiter d’un divertissement de qualité, cet ultrabook convertible répond présent. C’est un compagnon de route fiable, intuitif et aussi agréable à utiliser en mode laptop qu’en tablette. Grâce à ses composants de dernière génération et son écran AMOLED immersif, chaque interaction devient un vrai plaisir — que ce soit pour créer, collaborer ou se détendre.