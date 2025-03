Un design élégant et pratique pour la ville Le CRIVIT Y.3 se démarque par un design soigné qui allie élégance et fonctionnalité, parfaitement adapté aux environnements urbains. Son cadre en aluminium au profil bas facilite la montée et la descente du vélo, rendant l’utilisation confortable pour une large gamme de cyclistes mesurant entre 160 et 190 cm. Ce design épuré n’est pas seulement esthétique : il contribue également à une meilleure répartition du poids et à une conduite plus stable.La conduite est rendue agréable grâce à la courroie en carbone GATES SideTrack, un choix qui remplace les chaînes métalliques classiques. Contrairement à ces dernières, la courroie n’a pas besoin d’être graissée et résiste bien mieux à l’usure, ce qui la rend idéale pour les trajets quotidiens en ville. Cette configuration assure une transmission propre et silencieuse, limitant les entretiens réguliers associés aux vélos à chaîne traditionnelle. Ces caractéristiques permettent de rouler en toute sérénité, même dans la circulation dense des grandes villes. Le vélo ne néglige pas l’aspect pratique puisqu'il est équipé d’un porte-bagages AtranVelo compatible avec le système de clic AVS, facilitant l’ajout de sacs ou de paniers pour transporter des affaires.

De plus, un support de téléphone SP Connect est pré-monté sur le guidon, permettant de garder son smartphone à portée de main pour suivre un itinéraire ou écouter de la musique en toute sécurité.