Un utilisateur avisé : lifting automatique et confort acoustique Doté d'un système de lifting automatique du mop, le Qrevo Edge S5A réajuste facilement ses accessoires selon la nature du sol, permettant une transition harmonieuse entre aspersion et aspiration. Bien que dépourvu d'assistant vocal intelligent, ce robot conserve un confort d'utilisation remarquable grâce à ses fonctionnalités automatisées et son fonctionnement silencieux, alliant efficacité et sérénité d'utilisation.