Le LG OLED55B46LA redéfinit l’expérience télévisuelle avec sa technologie OLED de pointe. Ce téléviseur 55 pouces offre des noirs parfaits et des couleurs éclatantes, grâce à ses pixels auto-émissifs qui ajustent leur luminosité de manière individuelle. Avec sa résolution 4K UHD et son processeur Alpha 7 Gen5 AI, chaque scène est rendue avec une précision et une fluidité exceptionnelles, idéale pour les cinéphiles et les gamers exigeants. Le design ultra-fin ajoute une touche d’élégance à votre salon tout en optimisant l’espace.



Côté fonctionnalités, ce modèle intègre le système d’exploitation WebOS, vous donnant accès à une large gamme d’applications comme Netflix, YouTube et Prime Video. La compatibilité Dolby Vision IQ et Dolby Atmos améliore encore plus l’immersion en ajustant l’image et le son en fonction de l’environnement. Grâce aux ports HDMI 2.1 et à la compatibilité avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, ce téléviseur s’adapte aussi parfaitement aux besoins des joueurs, offrant un temps de réponse ultra-rapide pour un gameplay sans décalage.



Disponible en ce moment à 941,16 € sur PC Componentes, c'est une affaire en or pour un téléviseur OLED 55 pouces. Notre mot d'ordre : à saisir de toute urgence.