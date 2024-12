La caméra Tapo C210 est un choix idéal pour sécuriser un appartement. Elle filme en qualité Full HD 1080p, offrant des images claires et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité grâce à sa vision nocturne infrarouge. Dotée d’un objectif motorisé, elle couvre un champ de vision de 360° en horizontal et 114° en vertical, ce qui permet de surveiller efficacement de larges espaces.



Facile à configurer, cette caméra connectée fonctionne avec l’application Tapo, où il est possible de consulter les images enregistrées en direct ou celles enregistrées sur carte microSD. Son détecteur de mouvement envoie des notifications via l'application, ce qui permet de vérifier rapidement l'état du domicile en cas d’activité suspecte. Compacte et élégante, cette caméra s’intègre facilement dans n'importe quel intérieur tout en restant discrète.



En promotion actuellement sur Amazon à 19,99 €, cette caméra de surveillance allie fonctionnalités avancées et prix attractif. C’est une solution accessible et performante qui permettra à vos proches de se sentir plus serein en cas d'absence.