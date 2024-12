Imaginez : vous installez votre PS5 Slim, vous téléchargez vos jeux favoris en un éclair et vous vous immergez dans des mondes fantastiques grâce à des graphismes d’une finesse incroyable. Grâce à la manette DualSense, chaque action prend vie avec des vibrations et des sensations qui vous rapprochent du cœur de l’action. Cette console nouvelle génération embarque un SSD ultra rapide pour des chargements éclairs, des graphismes impressionnants, et une immersion totale grâce à l’audio 3D et la technologie de retour haptique. Côté jeux, vous accédez à un catalogue PS4 et PS5 riche et varié. Pour en savoir plus sur la console, n’hésitez pas à lire notre test complet de la PS5 Slim.