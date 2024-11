Si vous souhaitez, par exemple, ne plus craindre d'égarer vos clefs USB et autres disques durs, Proton Drive Plus vous permet de disposer de 200Go de stockage en ligne. Vos fichiers sont enregistrés en toute sécurité sur les serveurs de Proton, votre compte étant chiffré avec l'algorithme AES-256 bits.

En vous connectant à votre compte Proton ou encore avec l'application disponible pour ordinateur (macOS, Windows) et smartphone (Android, iOS), vous bénéficiez d'une synchronisation entre vos différents appareils du contenu de votre stockage cloud. Avec la fonctionnalité d'enregistrement automatique des photos sur smartphone, libérez de la place sur votre appareil, et, au besoin, renforcez votre confidentialité en verrouillant l'accès à vos données.