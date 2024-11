Le MSI Pulse 16 AI est un monstre de puissance, parfait pour les gamers exigeants. Avec son Intel Core Ultra 7 et sa carte NVIDIA RTX 4070, il fait tourner les derniers jeux en toute fluidité. Son écran 16 pouces QHD+ à 240 Hz assure des graphismes fluides et nets, idéal pour les FPS comme pour les RPG. Ce PC ne fait aucun compromis, que ce soit pour la performance ou pour le style.



Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD ultra-rapide de 512 Go, les chargements deviennent un lointain souvenir. Ajoutez à ça un clavier RGB personnalisable pour matcher votre setup, et vous avez l’outil parfait pour dominer vos sessions gaming.

Actuellement à 1179,99 € au lieu de 1 999,99 € (-41 %) avec le code BLACKWEEK, c’est l’occasion idéale de passer au niveau supérieur.