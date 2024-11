L’épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Series 8000 est l'appareil idéal pour profiter d'une peau lisse et soyeuse durablement. Grâce à sa technologie IPL avancée, il cible efficacement la racine des poils pour ralentir leur repousse, réduisant significativement la pilosité après quelques séances seulement. Dites adieu aux irritations du rasage et aux douleurs de la cire : avec le Lumea Series 8000, profitez d’un soin doux et indolore adapté à toutes les zones de votre corps.



Son capteur SmartSkin ajuste automatiquement l’intensité lumineuse selon votre teint de peau pour garantir une sécurité et une efficacité optimales. Avec ses accessoires spécifiques pour le visage, le corps et les zones sensibles, cet épilateur répond à tous vos besoins. De plus, son design ergonomique et sa simplicité d'utilisation vous permettent de traiter confortablement vos jambes, aisselles ou maillot depuis chez vous, à votre rythme.



Vendu à seulement 299,99 € au lieu de 409,99 € chez Amazon durant le Black November, le Philips Lumea Series 8000 est l'équipement idéal pour profiter d’une épilation douce et durable et faire des économies.