BMW iX5 Hydrogen : la production de la pile à combustible a débuté, comment ça fonctionne ?

Via son partenariat avec Toyota (qui remonte à 2013), BMW est parvenu à doubler la puissance continue de la pile à combustible, tout en diminuant au passage son poids et sa taille. Selon lui, la technologie de la pile à hydrogène a le potentiel pour devenir un pilier supplémentaire du catalogue de chaînes cinématiques de BMW Group pour la mobilité locale sans CO 2 .

Bien sûr, le constructeur explique que tout cela dépendra également de la production d'hydrogène à partir d'énergie verte, mais aussi de l'expansion de l'infrastructure de réseau de pompes à hydrogène, en plus du prix affiché en concession pour ce type de véhicule.