La dernière déclaration du patron de la CIA ravive la rumeur conspirationniste sur l'origine cachée du Bitcoin

Il n'en fallait pas plus pour enflammer Twitter , notamment au fil d'un thread lancé par un tweet du blog ZeroHedge, apparemment versé, selon Vice, dans les théories apocalyptiques. Les réponses oscillent entre le premier et le second degré, et démontrent en tout cas l'intérêt toujours renouvelé pour le Bitcoin, dont le cours s'établit ce jour à 48 776 dollars.