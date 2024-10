Cet homme est un cryptographe américain, qui s'était installé en Belgique, et qui vivait à Louvain jusqu'à sa mort, en juillet 2011, par suicide. L'hypothèse prend du relief quand on sait que Satoshi Nakamoto avait commencé à organiser son « départ » à la mi-2010 en confiant le contrôle du dépôt du code source à Gavin Andresen ainsi que différentes tâches importantes à d'autres collaborateurs d'alors.

Son tout dernier message connu n'est d'ailleurs pas celui encore trouvable sur le forum Bitcointalk, mais un email envoyé quelques mois plus tard à Martti Malmi, un développeur avec qui il a travaillé sur le projet Bitcoin. « Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir » lui expliquait-il ainsi début mai 2011. Soit à peine quelques mois avant son suicide. Alors, est-ce lui qui sera présenté par HBO ce soir ?