Il devient difficile d'ignorer, en 2025, que les modes de consommation de ces dernières décennies portent fortement atteinte à notre climat et l'avenir du monde, tel que nous le connaissons. Diverses innovations technologiques, et modes de production, ont permis de rendre les appareils électroniques de plus en plus accessibles, notamment sur un plan budgétaire, mais pas forcément plus durables.

De l'obsolescence programmée à l'impossibilité de trouver des pièces détachées, les années 2000 ont démontré une limite claire à une approche devenue systématique, impliquant le rachat d'un nouvel appareil, plutôt que de lui donner une seconde vie. WeNony prend le contrepied et vous accompagne pour réparer l'objet plutôt que le remplacer.

Avec plus de 12 000 marques référencées, plus de 12 000 réparateurs agréés, 3 millions de codes d'erreur et pas moins de 1,4 million de fiches techniques et autres notices à télécharger, WeNony est prêt à vous aider.