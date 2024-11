La prise en main de Stremio est quasi instantanée, mais on aurait apprécié un tour d'horizon rapide pour accueillir l'utilisateur et expliquer le fonctionnement des add-ons. On regrette également, que la version desktop fasse de nombreux renvois à l'application web : cela brise un peu la continuité de l'expérience et on aurait préféré pouvoir tout gérer directement dans l'outil.