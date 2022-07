Test Marshall Willen : une mini-enceinte Bluetooth qui soigne le fond et la forme

Pas infiniment plus discrète que sa grande sœur Emberton, la Willen se permet surtout d’adopter un format à la fois plus design et plus nomade. Présentée sous la forme d’un parallélépipède très plat à base carré (101,6 x 100,5 x 40,4 mm, pour 310 g), elle met particulièrement en avant sa grille frontale avec logo intégré. Ce format n’est pas si répandu, mais est déjà représenté par quelques concurrents sérieux, comme l’excellente Bose SoundLink Micro, petite cousine de la SoundLink Flex.