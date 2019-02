20 Go gratuits et durée allongée, Swiss Transfer veut se faire une place face à WeTransfer

© Infomaniak

Proposer gratuitement les services payants de WeTransfer

Accroître la notoriété d'Infomaniak



est un service développé par l'entreprise, basée en Suisse et spécialiste des technologies d'hébergement. La société a dernièrement décidé de se positionner sur le marché du partage de fichiers volumineux, qui comprend pourtant une multitude d'acteurs.Le plus célèbre d'entre eux est certainement. Le site vous propose d'uploader vos fichiers, dans une limite de 2 Go pour la version gratuite, et d'envoyer un lien de téléchargement à vos contacts. Une version payante, à 12 euros par mois, est également disponible, faisant grimper la capacité maximale à 20 Go.Pour se faire une place sur le marché, Swiss Transfer entend proposer gratuitement ce niveau de service, sans inscription ni publicité. Si vous êtes habitué(e) à WeTransfer, vous ne serez sans doute pas dépaysé(e), dans la mesure où les deux interfaces sont très similaires.Outre les 20 Go gratuits, Swiss Transfer mise sur un stockage en Suisse, pour un niveau de sécurité élevé. Le site offre également la possibilité de pousser la validité du partage jusqu'à 30 jours, le nombre de téléchargements à 60, ainsi que de protéger les envois par mot de passe. Pour convaincre les utilisateurs, Infomaniak a même préparé un tableau comparatif entre son service et ceux proposés par WeTransfer (voir ci-dessous). Un élément qui ne fait toutefois pas figurer les autres acteurs présents sur le marché.Enfin, on peut s'interroger sur le modèle économique derrière Swiss Transfer. En réalité, il semblerait qu'Infomaniak utilise ce service comme un moyen de faire connaître ses autres offres, en particulier autour de l'hébergement écologique.