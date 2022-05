Messenger, PayPal, PSN, Wikipédia... Quels sont ces services qui vous empêchent de supprimer votre compte ?

Il est souvent compliqué de trouver la bonne rubrique ou le bon formulaire pour engager la procédure de désinscription. Et une fois arrivés sur cette partie, on ne sait jamais si nos données personnelles seront bien supprimées immédiatement ou quelques jours après la demande de suppression du compte.

Le site JustDeleteMe.xyz s'est penché sur la question et vous propose une liste exhaustive des très nombreuses plateformes web, avec pour chacune un code couleur et une mention qui indique s'il est facile ou non de supprimer son compte utilisateur.

Cliquer sur le nom du site vous amène directement à la bonne page ou, le cas échéant, à la page d'information qui explique les différentes étapes pour supprimer votre compte. Le site, en français, vous permet de faire des recherches, mais également de classer les services en ligne selon leur niveau de difficulté ou leur popularité.