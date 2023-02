WhatsApp : enfin, le PiP sur iPhone ! Voilà comment l'utiliser

La version 23.3.77 de WhatsApp va introduire d'autres nouveautés. Il sera par exemple possible d'ajouter des légendes lors de l'envoi de documents, de rédiger des descriptions et des sujets plus longs pour les groupes, et de créer son propre avatar personnalisé pouvant être utilisé comme stickers et photos de profil, à la manière des memojis.