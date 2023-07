Tout le monde l'attendait : les NFT arrivent bientôt sur les jeux mobiles

Google a tout juste mis à jour sa politique concernant les NFT et autres contenus numériques qui reposent sur la blockchain, et les applications et jeux disponibles sur Google Play pourront bientôt vendre ou faire gagner ce type de contenu. Cependant, le géant a décidé de mettre en place un cadre très précis pour protéger ses utilisateurs, et sûrement éviter de possibles…mésaventures. Les développeurs se verront ainsi dans l'obligation d'indiquer explicitement aux utilisateurs que leurs produits vendent ou permettent de gagner des NFT.

La valeur des objets devra explicitement être indiquée, ce qui exclut par la même occasion la possibilité de proposer des mécanismes de pari ou de loot boxes pour en gagner. Google souhaite également s'éloigner le plus possible de l'aspect spéculatif qui accompagne très souvent la blockchain. Les développeurs ne pourront donc pas « promouvoir ou glorifier les gains potentiels provenant de jeux d'argent ou d'activités d'échange ». En plus d'avoir l'obligation de se conformer aux réglementations applicables dans les pays où leurs applications sont mises à disposition.