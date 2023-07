Le top 5 des applications que vous pouvez essayer ce week-end

First Class Flurry



First Class Flurry de ViquaGames (ViquaSoft Co. Ltd) est un jeu de gestion. On y incarne une agente d'équipage aérien qui doit subvenir rapidement aux besoins de ses passagers et évoluer de la classe économique à la première classe. Les fonctionnalités de l'application First Class Flurry sont variées : actions chronométrées, différents types de missions, combos, etc. Ce jeu est en téléchargement gratuit sur différents appareils (Windows, Mac, iOS et Android).