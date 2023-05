5 applications à découvrir cette semaine sur votre smartphone

MONOPOLY GO! reprend les codes du célèbre jeu de société éponyme et les adapte à cette version pour smartphone. Si la plupart des règles restent inchangées, on trouvera quelques nouveautés croustillantes dans cette déclinaison. Ce Monopoly dispose d'une dimension sociale intéressante : le jeu se veut multijoueur en ligne et est jouable avec des amis. Il est par exemple possible de braquer ou de détruire les immeubles possédés par les autres joueurs dans l'optique de gagner encore plus d'argent. L'application MONOPOLY GO! peut être téléchargée gratuitement. Si le jeu est aussi gratuit, l'éditeur propose des achats intégrés, ce qui permet au joueur de progresser plus vite.