Les 5 applications que vous devez tester cette semaine

Amberscript

Amberscript est une plateforme en ligne de transcription audio et de sous-titrage de vidéo. Elle s'appuie à la fois sur l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour fournir un texte précis dans de courts délais. Le service en ligne compte déjà plus de 2 millions d'utilisateurs et est partenaire de grands groupes comme Netflix et Disney. Elle couvre aussi une panoplie de secteurs : éducation, médias, droit, etc.