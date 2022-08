MyFitnessPal rend son scanner de codes-barres accessible seulement aux comptes premium

Rapide et efficace, le scanner de codes-barres deviendra payant à partir du 1er octobre prochain. L’information a été directement communiquée par la société via un post de blog et nous est ici partagée par XDA Developers. Si vous souhaitez donc en profiter, vous devrez obligatoirement passer par la case « abonnement Premium », celui-ci étant actuellement proposé à 9,99 € par mois ou bien au tarif de 49,99 € par an.