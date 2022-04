"Honeypots" : comment les hackers "éthiques" attirent les utilisateurs malveillants ?

Seul, un honeypot n’assume aucune fonction. S’il n’est pas attaqué, il s’agit donc en réalité d’un réseau fantôme. Ainsi, chaque activité sur le système peut être immédiatement considérée comme suspecte et comme une attaque potentielle. Il est possible de détecter l’ensemble des données enregistrées par le pot de miel, puis de les conserver pour analyse et de les utiliser a posteriori pour identifier les attaques et les attaquants.

Malgré tout, les informations et les données obtenues via le honeypot ne sont pas toujours exploitables dans leur intégralité, car il est tout à fait possible que l’appât soit trop visible aux yeux des pirates. Ces derniers décideront donc de n’effectuer aucune attaque à l’encontre du honeypot. Une configuration trop simpliste des honeypots pourra par exemple laisser entrer des malwares comme des script-kiddies (pirates débutants) ou des logiciels automatiques qui n’apportent pas de réelles informations. Et, à l’inverse, une configuration trop compliquée pourra faire peur aux pirates les plus chevronnés.

Pour faire clair, l’utilisation des honeypots requiert de grandes connaissances à propos du Web et de l'informatique pour à la fois analyser les attaques, mais aussi configurer et gérer les potentiels problèmes techniques et légaux de la méthode.