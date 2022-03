L’administration américaine place l’antivirus russe Kaspersky sur la liste des logiciels sensibles

C'est une première pour une entreprise russe, mais ce n'est peut-être qu'un début. On apprend de The Verge que l'éditeur de solutions antivirus Kaspersky, basé à Moscou, a été ajouté par la FCC à la liste des sociétés pouvant présenter une menace pour la sécurité américaine. Cette mesure avait par le passé été adoptée pour plusieurs marques chinoises, dont Huawei et ZTE.