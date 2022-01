Kaspersky lance un jeu mobile sur la cybersécurité, utile (et jouable) en entreprise

À la fin du jeu, promis pour durer une heure (plusieurs sessions de 10 minutes), les joueurs recevront un bilan détaillé sur la façon dont ils ont mené à bien leur projet, avec une évaluation des compétences en cybersécurité. Kaspersky a fait le choix d'un jeu digeste et pédagogique, susceptible de stimuler l'esprit des joueurs et d'être adopté en entreprise. Disconnected possède une version de démonstration gratuite du jeu, sur l'App Store et le Play Store .