La Suède teste l'e-krona, une monnaie virtuelle à l'arrière-goût de cryptomonnaie

La première monnaie numérique de banque centrale au monde ?

Se différencier des cryptomonnaies

Sources : Reuters

Hébergée sur une blockchain , l'e-krona est testée jusqu'en février 2021 par la Sveriges Riksbank.Mercredi 19 février, la banque centrale de Suède a annoncé qu'elle commençait les tests d'une nouvelle monnaie virtuelle : l'e-krona. Paiements, dépôts d'espèces, retraits... Avec cette monnaie, la Sveriges Riksbank simule les activités bancaires journalières d'un portefeuille numérique.», explique la Riksbank. À terme, le but est de gagner la confiance des Suédois, avant une potentielle mise en circulation généralisée.Cette e-krona se différencie cependant des cryptomonnaies par son mode de gouvernance. Si ces dernières sont administrées de manière décentralisée, la gestion des monnaies numériques est centralisée, opérée par les banques centrales. Une fois en service, c'est donc la Riksbank qui sera chargée d'émettre, de contrôler et d'assurer la circulation de l'e-krona.D'ici un an, la Suède pourrait ainsi devenir le premier pays à adopter une telle monnaie virtuelle. Étonnant ? Pas tellement : en Suède, la monnaie fiduciaire (billets et pièces de monnaie) est très peu utilisés. Seulement 1 % du PIB suédois existe en billets de banque, contre 11 % dans la zone euro.