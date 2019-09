Une nouvelle cryptomonnaie va être lancée... par un champion de boxe philippin

© FARYSA HAMZAH / Shutterstock.com

Une cryptomonnaie consacrée au boxeur, homme politique et... chanteur

Une première mondiale ?

Source : Reuters

: si vous ne vous intéressez pas au sport, ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit d', l'un des deux seuls de l'histoire à avoir détenu des titres majeurs dans six catégories de poids différentes. Aux Philippines, son pays d'origine, il est incontestablement une grande star, un statut qui lui permet de diversifier ses activités.La dernière idée business du boxeur de 40 ans est le: le «». Son but : inciter ses nombreux fans à s'en procurer, pour ensuite acheter des produits dérivés à son effigie et échanger avec lui sur les réseaux sociaux.Lefigurera ainsi prochainement sur la plateforme(GCOX) de Singapour. Outre l'athlète philippin, la monnaie virtuelle comprend, tels que l'ancien footballeur anglais Michael Owen ou le cheikh d'Abou Dhabi Khaled bin Zayed al-Nahyan.Il s'agit d'une nouvelle activité pour Manny Pacquiao, qui possède déjà de nombreuses casquettes. En effet, le boxeur suit depuis quelques années une carrière politique, et avec plusieurs mandats deà son actif, il pourrait briguer à terme la présidence de son pays. Mais ce n'est pas tout, Manny Pacquiao est également.... Il a d'ailleurs annoncé le lancement de sa monnaie virtuelle pendant un concert gratuit à Manille, au cours duquel il a interprété quelques chansons d'amour (on n'en attend pas moins d'un boxeur).Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité publique investit dans les, mais le fait qu'une monnaie à part entièreest bel est bien inédit. Néanmoins, d'autres pourraient lui emboîter le pas, à commencer par, déjà investisseur dans leet que nous évoquions précédemment, ou encore la joueuse de tennis danoiseet le chanteur américainCependant, en France, une « star » a fait office de précurseur en la matière : en effet, l'an dernier, le youtuberavait déjà lancé sa cryptomonnaie, le BaborCoin