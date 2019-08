Discrète mais performante, la cryptomonnaie Dogecoin en hausse de 60% au second trimestre

60 % de hausse en un trimestre : le résultat d'une popularité accrue sur Internet

Source : Crypto New Media

Au début du mois d'avril, une prise en valeurs a été observée chez, présageant un avenir intéressant.Selon TheCoinRepublic , la popularité de Dogecoin s'est accrue sur Internet, en particulier sur Twitter et Reddit où ses adeptes n'hésitent pas à parler de leur cryptomonnaie préférée et cela a contribué à sa valorisation.Celle qui se veut être une« amusante », représentée par un, est sérieuse malgré tout : alors qu'elle se développe depuis 2013, en janvier 2018, elle a atteint une valeur d'environ, et a ainsi connu une. Malheureusement, une chute s'en est suivi.Puis, la cryptomonnaie a connu nouvelle hausse, au début de cette année, où la devise s'échangeait pour environ 0,002 $ jusqu'en avril, période à laquelle elle a encore pris de la valeur. Aujourd'hui, elle poursuit sa montée, mais de manière plus lente. Depuis le début du premier trimestre 2019, elle a gagné 38 % de sa valeur.Pour l'avenir,pourrait induire une augmentation au prochain trimestre. Les experts en la matière qualifient le futur proche de la cryptomonnaie comme «».