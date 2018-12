Razer aimerait vous faire miner de la crypto en échange de points fidélité

Razer Softminer, l'outil de minage tout sauf soft de Razer

Seulement voilà, près de quarante jours de minage seraient nécessaires à une GTX 1050 ou une RX 480 (les GPUs minimums recommandés par la marque) pour acquérir un article vendu une quinzaine de dollars ailleurs sur la toile. Cette étonnante offre de Razer intervient par ailleurs alors que le marché de la cryptomonnaie vit, peut-être en Bourse, ses dernières heures de gloire après plusieurs semaines consécutives de dégringolade pour le Bitcoin et les monnaies concurrentes. De quoi laisser planer un doute quant à la pertinence du programme proposé par le fabricant à ses fans., le logiciel créé par Razer pour permettre ce minage, serait dans les faits un dérivé de GammaNow, un utilitaire du même type permettant également de miner des monnaies virtuelles en échange de points à dépenser ultérieurement sur une boutique dédiée. De manière concrète, Razer Softminer s'exécute en arrière-plan sur la machine sur laquelle il est installé, et utilise la puissance de calcul de sa carte graphique pour miner une monnaie virtuelle que Razer n'a pas souhaité nommer. Tout juste sait-on que les Razer Silver obtenus par les joueurs après de longues heures de minage, ne sont pas une cryptomonnaie lancée par la marque parallèlement à la mise en place de son programme.D'après les estimations de TechPowerUp , une GTX 1050 (ou une RX 480) minant une journée complète serait en mesure de récolter un total net de 500 Razer Silver. Une somme qui ne permet pas de débloquer quoi que ce soit d'intéressant sur la boutique en ligne proposée par le fabricant. Une boutique pourtant largement achalandée en périphériques Razer, en codes permettant de débloquer des jeux sur Steam et autres coupons de réduction. A titre d'exemple, Shadow of The Tomb Raider, le dernier opus de la franchise, s'y monnaye la coquette somme de 98 000 Razer Silver.En partant de ce constat, il faudrait ainsi miner pendant plus d'un an pour pouvoir s'offrir certains des périphériques signés Razer disponibles sur ce catalogue. On touche d'ailleurs à une autre limitation du système mis en place par la marque : les Razer Silver expirent 12 mois seulement après avoir été acquis...