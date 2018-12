L'UNICEF accepte désormais les dons en crypto-monnaies

memodji / Shutterstock.com

9 crypto-monnaies disponibles

Une tendance qui se démocratise

Deux points faibles : dévaluation et fiscalité

Dans un tweet, l'agence enjoint les donateurs àet à miner ou faire un crypto-don pour participer. Depuis le 19 septembre 2018, une page dédiée à ce type de dons a même été mise en ligne.Sébastien Lyon, Directeur général d'UNICEF France, résume cet enjeu :En plus des très médiatisés Bitcoin et Ethereum, l'agence onusienne acceptera les dons effectués en sept autres crypto-monnaies moins connues du grand public telles que le Litecoin, le Ripple, le Bitcoin Cash, le Dash, le Monero, l'EOS et le Stellar.Si vous ne disposez pas de ces devises virtuelles dans votre porte-monnaie numérique, pas de panique ! Vous pourrez toujours directement miner sur le portefeuille électronique de l'UNICEF France dans l'une de ces crypto-monnaies et depuis votre ordinateur.Si les acteurs qui font appel aux crypto-dons se font encore rares, leur nombre augmente progressivement - à l'image de Wikipedia, des délégations américaines de Greenpeace et de la Croix Rouge, ou du Samu Social français qui a récemment réalisé une levée de fonds en devises virtuelles.L'UNICEF avait elle-même déjà testé ce type de dons en début d'année pour soutenir ses opérations en Syrie. Entre février et mars 2018, elle avait lancé la campagnequi invitait les gamers à partager leurs cartes graphiques et à miner de l'Ethereum pour son compte. Malgré des gains financiers limités (environ 17 000 dollars), l'opération avait joui d'un relatif succès médiatique.Les levées de fonds en monnaies virtuelles se heurtent cependant à deux limites. Premièrement, les crypto-dons n'ouvrent pas droit aux déductions ou réductions d'impôts que les dons classiques.Enfin, la valeur de ces devises est soumise à une forte volatilité. Depuis l'opération lancée par l'UNICEF en début d'année, la valeur d'un Ethereum est par exemple passée de 1098,35 euros au 1er février à 208,72 euros le 19 septembre.