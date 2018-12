La société Coinbase protège les cryptomonnaies de ses clients... sous des tentes

20 millions de clients protégés par... des tentes

Des clefs cryptographiques imprimées et gardées dans un coffre-fort

Depuis le piratage de plateformes de Bitcoins comme MtGox en 2014, la sécurité des monnaies virtuelles est devenue un enjeu majeur pour les sociétés spécialisées. Et l'une d'entre elle semble faire preuve d'un zèle tout particulier.Tom Simonite, journaliste chez WIRED , a récemment raconté une expérience bien particulière chez Coinbase, l'une des plus grosses plateformes de cryptomonnaies au monde. En charge de l'équivalent de plusieurs milliards de dollars, la société a récemment expliqué que, pour protéger les comptes de ses 20 millions de clients, elle utilise une tente... Mais pas n'importe quelle tente :, écrit le journaliste.Dans cette tente, on trouve deux ordinateurs, chargés chacun de générer et imprimer les clefs cryptographiques, indispensables pour protéger les cryptomonnaies. Ces clefs, imprimées sous forme de QR codes, sont stockées dans des coffres-forts dont le lieu n'a évidemment pas été communiqué. Plus surprenant encore : les ordinateurs sont détruits après chaque phase d'impression, et la tente est déplacée dans une autre zone pour garantir une protection optimale.Il faut deux jours à Coinbase pour générer une clef. Un temps indispensable pour sécuriser les comptes et convaincre clients et institutions que le Bitcoin représente bien la monnaie du futur.