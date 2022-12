Cryptomonnaies : le Royaume-Uni sonne la fin de la récré

Les quelques investisseurs britanniques qui n'ont pas encore quitté le navire des cryptos vont avoir une nouvelle occasion d'y réfléchir sérieusement. Le Financial Times a en effet rapporté, ce lundi, l'adoption prochaine d'un ensemble de régulations visant à davantage contrôler le marché des cryptomonnaies et les différentes entités impliquées sur son territoire national. La première de ces mesures, aussi importante qu'évidente, vise à donner à la Financial Conduct Authority (FCA, équivalent britannique de l'AMF) des pouvoirs plus larges. Elle devrait désormais avoir le droit d'auditer en détails le fonctionnement des plateformes de cryptomonnaies ainsi que leurs techniques publicitaires.