Ethereum : Google ajoute un compte à rebours avant The Merge

Du but à la manière, la transition de The Merge s’est révélée bien plus ardue que prévu à cause de multiples facteurs : problèmes logistiques en tout genre et algorithmes toujours plus compliqués (bombes de difficulté) intervenant sur le réseau. Aujourd’hui, la sortie de The Merge est imminente, même si la difficulté de l’opération a retardé son lancement de nombreuses fois.