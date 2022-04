Tomorrow Conference : dates, prix, programme... Tout savoir sur l'event crypto, NFT et metaverse

La Tomorrow Conference se déroule à Belgrade et promet une ambiance de fête en invitant plus de 2 500 participants en présentiel et 15 000 participants en ligne. Sur le site de l'événement, la liste des conférenciers s’allonge de jour en jour, et on compte déjà plus de 40 intervenants qui pèsent dans le milieu de la crypto. Parmi les noms les plus célèbres, citons Craig Sellars (fondateur du stablecoin Tether) ou Crypto Megan, femme d’affaires et conférencière spécialiste des NFT.