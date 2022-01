Le Kosovo tire la prise des mineurs de bitcoin sur fond de crise énergétique

Le Kosovo est habituellement plutôt serein quant à son énergie, grâce à un apport interne massif (90 %) de lignite, une roche sédimentaire proche du charbon, qui lui évite d'être contraint à subir les fluctuations internationales du marché. Alors que cet approvisionnement énergétique est (particulièrement) loin d'être neutre en carbone, une panne d'une des deux centrales électriques a conduit le gouvernement à devoir s'approvisionner, pour près de 40 % de son énergie, sur les marchés internationaux particulièrement tendus.

Pour faire baisser la facture d'électricité de son pays, l'un des plus pauvres du continent européen, le gouvernement mise sur une interdiction de 60 jours de toute activité de minage. Une injonction qui donne pour curieux effet une vente en panique de nombreuses installations personnelles dédiées au minage de crypto-monnaies, alors que la mesure n'est que temporaire.

À cela s'ajoutent les relations tendues avec la population d'origine serbe située au nord du pays, qui ne reconnait pas le Kosovo comme État indépendant, comme le rappelle The Guardian. Celle-ci refuse notamment, et ce, depuis plus de 20 ans, de payer l'électricité qu'elle consomme.

Le minage, bien que difficilement quantifiable, est en croissance permanente au Kosovo, et la consommation mondiale annuelle d'électricité dédiée au seul Bitcoin , de l'ordre de 126 TWh, a donc incité le gouvernement à agir en ce sens.