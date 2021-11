La Suède demande à l’Europe de bannir le bitcoin au nom du Pacte de Paris pour l’environnement

À l’instar de la Chine et de l’Inde, c’est au tour de la Suède de vouloir interdire le minage de Bitcoin , trop gourmand en énergie. Le procédé demande toujours plus de ressources et la Suède connaît une augmentation importante de sa consommation, au point de ne plus pouvoir respecter ses objectifs inclus dans les accords de Paris pour le climat.