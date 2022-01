Coup de frein sur les cryptos : à Singapour, on veut stopper leur promotion auprès du grand public

L'avenir des crypto-monnaies s'inscrit-il en pointillés à Singapour ? Ce serait grossir le trait, mais la Monetary Authority of Singapore (MAS), l'autorité monétaire locale, voudrait freiner l'élan et la progression des monnaies virtuelles dans le pays. Son objectif : protéger les investisseurs issus du grand public, qui pour beaucoup n'ont pas encore conscience des risques potentiels tenant aux crypto-monnaies. Voyons comment la MAS justifie cela plus en détails.