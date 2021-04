Atari officialise la création de sa branche Atari Blockchain, qui va développer l’Atari Token

Le principal objectif de cette division sera la poursuite du développement de l’Atari Token par le biais de nouveaux cas d’utilisation et d’intégration dans l’écosystème Atari. L’entreprise continuera également à évaluer les

opportunités dans les jeux blockchain, les tokens non fongibles et les mondes virtuels sur la blockchain. La création de cette division sera effective à partir du 1er avril 2021



En plus de l’annonce de la création de deux divisions, Atari a également prévu un changement de direction. À compter du 6 avril 2021, Wade J. Rosen deviendra directeur général de l’ensemble du groupe Atari, et Frédéric Chesnais se concentrera sur Atari Blockchain. Ce dernier s'est exprimé sur le sujet : « La marque Atari est vivante, plus que jamais, et cette organisation en deux divisions nous aidera à nous adapter aux changements de notre secteur d’activité. »

Tous les produits et services liés à l’activité Blockchain seront regroupés au sein d’une division distincte afin de se concentrer sur « les immenses opportunités liées aux crypto-monnaies et à la blockchain ».