Après enquête, le FBI a découvert qui a payé pour le logiciel espion… c’était le FBI !

L'outil concerné est baptisé « Landmark » (repère en français), a été acheté et déployé en novembre 2021 par un sous-traitant du FBI en novembre 2021. L'entreprise en question, RIVA Networks, est basée dans le New Jersey et était utile au FBI pour surveiller de près les trafiquants de drogue et fugitifs situés au Mexique. Celle-ci était spécialisée dans l'exploitation des vulnérabilités du réseau téléphonique mexicain pour récupérer des informations cruciales.