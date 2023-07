La boulette : comment des millions de mails de l'armée américaine ont été envoyés au Mali ?

Il faut rappeler que l'État malien est actuellement dirigé par une junte en place depuis 2021 après plusieurs coups d'États successifs. Les militaires qui sont désormais à la tête du pays en ont chassé les forces armées françaises qui y étaient présentes depuis près de 10 ans, et se sont plus généralement distancés des pays occidentaux. Alors les aides militaire et économique sont venues d'un autre pays, la Russie, par l'intermédiaire notamment du sinistre groupe Wagner.