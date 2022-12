Pour 68 dollars sur eBay, ils ont obtenu des données militaires sensibles

Et si ces appareils étaient d'abord destinés à vérifier l'identité des locaux et des étrangers entrant dans les bases militaires américaines, et à identifier des insurgés, les données biométriques de militaires américains sont aussi restées dans la machine.

Les analystes ont en effet retrouvé les données de plusieurs membres de l'armée US au sein d'un second engin. L'un d'eux a même pu être contacté par les journalistes du New York Times. Et il a pu confirmer que les données étaient probablement les siennes, et qu'elles avaient dû être collectées à l'époque où il occupait un poste de spécialiste des renseignements dans la Marine. D'après lui, ses données et celles de ses collègues auraient été enregistrées durant un programme d'entraînement militaire.

D'après la Defense Logistics Agency, ces systèmes n'auraient jamais dû être vendus librement. Pire, comme le fait remarquer Thierry Marx, les informations sensibles étant présentes dans une carte mémoire, il aurait suffi de la détacher puis de la détruire pour effacer les informations. Steward Baker, un ancien fonctionnaire de la sécurité nationale interviewé par le journal américain s'est dit inquiet par cette découverte : « c'est un désastre pour les gens dont les données ont été exposées. Dans le pire des cas, les conséquences peuvent être fatales ».