En Russie, Wagner utilise maintenant des ransomwares... pour recruter !

Comment recruter quand on a sur le dos un État entier ? C'est la question qu'ont dû se poser les gens de Wagner après leur rébellion avortée et leur relocalisation loin de Moscou, en Biélorussie. Mais si cette mesure a été un coup de frein certain au développement de la compagnie, elle n'a pas réduit l'inventivité du groupe, dont beaucoup estiment qu'il est à inscrire sur la liste des entités terroristes.

Wagner aurait ainsi lancé une attaque de ransomware sur le réseau internet russe. Pas pour voler de l'argent, non, mais plutôt pour recruter de nouveaux volontaires. Et aussi faire passer un message très cher à son patron Evgueni Prigojine : il faut renverser Sergueï Choïgou.