Spam de la Saint-Valentin : gare aux arnaques !

Le pic a été atteint les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février, explique Bitdefender, avec un taux de courriers indésirables sur le thème de la Saint-Valentin au plus haut. Le spam a atteint 33 % dans les radars de Bitdefender pour la seule journée du 6 février, contre 6 % la veille seulement. On sait par ailleurs que ce sont les États-Unis qui constituent le pays le plus visé par ces campagnes (45 % des spams repérés par l'entreprise). Ils devancent l'Irlande (7 %) et le Royaume-Uni (5 %).