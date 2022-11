DGSE : saviez-vous que le renseignement français organise chaque année un concours ouvert à (presque) tous ?

Les joueuses et joueurs doivent récolter un maximum de renseignements qui portent sur l'analyse du signal, la chimie et le renseignement open-source (OSINT) et chacune des épreuves comporte plusieurs niveaux. Bien sûr, seuls les plus aguerris peuvent parvenir à trouver l'ensemble des informations dans les temps. Des indices peuvent également être donnés aux candidats, impactant le classement final avec la possibilité de bonus/malus.