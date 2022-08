Le spécialiste de la sécurité AV-TEST a vu son compte Twitter piraté plus d'une semaine

La société allemande AV-TEST est un institut de recherche spécialisé dans l'étude et l'évaluation des logiciels antivirus et de suites de sécurité pour les systèmes d'exploitation Windows et Android. Voilà 15 ans que les spécialistes de Magdeburg procèdent à des tests de qualité comparatifs et individuels sur tous les produits de sécurité informatique de niveau international. Une expertise qui n'a pas empêché le compte Twitter officiel de la société d'être piraté…