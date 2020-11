Twitter nomme un ancien hacker comme responsable de la sécurité

Quelques mois après l’important piratage de Twitter, le géant des médias sociaux a désigné un ancien hacker de renom à la tête de la sécurité de la plateforme.

Pieter Zatko, également connu sous le nom de « Mudge », a notamment travaillé pour Google et l’Agence militaire américaine (DARPA) du Pentagone. Le célèbre hacker s’est fait un nom dans les années 1990 en dirigeant un groupe de pirates informatiques connu sous le nom de « Cult of the Dead Cow » dont le but état d'exposer les failles de sécurité de Microsoft Windows.

Mudge fut l’un des tout premiers pirates à avoir coopéré et entretenu des relations approfondies avec les instances gouvernementales américaines.