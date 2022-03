Avast rachète SecureKey Technologies, spécialiste de l'identité numérique

De façon un peu plus concrète, SecureKey a pour mission de simplifier l'accès des consommateurs aux applications et services en ligne sécurisés, comme les comptes gouvernementaux, bancaires ou de santé. En se connectant à l’aide des identifiants et renseignements numériques qu’ils ont déjà et auxquels ils font confiance, ils ont donc la garantie que ces informations ne seront partagées, comme nous le disions, qu’avec leur consentement explicite.